С 3 июня в Перми начинаются «Субботы на набережной»

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Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать реконструированную часть набережной культурными и спортивными мероприятиями. Для этого разработан проект «Суббота на набережной» под общим лозунгом «Кама — река событий».

Каждую субботу с 3 июня по 26 августа набережная реки Камы будет погружаться в водоворот событий. МАУК «ПермьПарк» запускает цикл мероприятий в новом событийном формате, который объединяет мультижанровые мероприятия для пермяков и гостей города всех возрастов, социальных групп и интересов.

«Субботы на набережной» будут проходить с 12.00 до 20.00. В частности, с 12.00 до 14.00 будут проходить спортивные события, такие как йога, тренировки под руководством ведущих тренеров города, мастер-классы по кроссфиту и слэклайну. С 14.00 до 17.00 — настольные игры и уникальная игротека авторских игр «Мастер игры».

Также для пермяков будут проходить уличные спектакли. Все желающие горожане смогут провести авторский мастер-класс, предварительно приняв участие в конкурсном отборе. Свои двери откроет павильон «Интеллектуального кафе», в программе которого запланированы встречи с пермскими учёными, писателями, путешественниками.

Каждый вечер субботы на набережной — концерты, юмористические шоу, презентации пермских фестивалей, интеллектуальные игры.

Зрителей ожидают:

— выступление музыкальной группы «Роднополисы» (город Киров), лидера по просмотрам роликов в интернете;

— концерт «Терменвокс над Камой». Терменвокс — уникальный электромузыкальный инструмент, не имеющий аналогов. Исполнитель — Петр Термен, внук изобретателя терменвокса;

— интеллектуальная игра «Мозгобойня»;

— фестиваль пермского юмора, победителей которого будет определять публика.

Актуальная программа доступна в группе ВКонтакте.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Хештег события: #СубботаНаНабережной.



Источник — администрация Перми