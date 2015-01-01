В Прикамье будет создана межведомственная рабочая группа по строительству зоопарка

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Сегодня, 17 мая, на заседании краевого кабмина было подписано распоряжение правительства Пермского края о создании межведомственной рабочей группы по строительству и дальнейшей эксплуатации зоопарка.

Глава региона Максим Решетников проинспектировал стройплощадку зоопарка в минувший понедельник. Планируется, что первая очередь зоопарка будет открыта весной следующего года.

Поручение о создании межведомственной группы глава региона дал в целях повышения темпов строительства, оптимизации рабочих процессов.

«В состав межведомственной группы войдут представители всех заинтересованных сторон: краевого правительства, городской администрации, управления капитального строительства и самого зоопарка. Это позволит решать вопросы, возникающие в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации нового зоопарка, максимально оперативно», — подчеркнул он.

Как пояснил и.о. заместителя председателя правительства — министра строительства и ЖКХ Прикамья Михаил Сюткин, основная задача работы межведомственной группы — подготовка предложений по решению рабочих вопросов, предотвращение возможных конфликтных ситуаций при реализации инвестиционного проекта. Контролировать работу группы будет Министерство строительства и ЖКХ Пермского края.

Источник — администрация губернатора Пермского края