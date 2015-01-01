Ввод жилья в Перми за прошлый год превысил план на 9,4%

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Сегодня, 17 мая, на комитете градостроительства, планирования и развития территории Пермской гордумы заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Ольга Немирова представила доклад о реализации программы «Градостроительная деятельность на территории Перми» за 2016 год, по результатам которой ввод жилья в городе превысил план на 9,4% и составил 546, 921 тыс. кв. м.

Кроме того, 243 многодетные семьи в прошлом году получили земельные участки. Всего с 2012 по 2016 годы предоставлено 1912 участков.

В прошлом году также был разработан план реновации улиц Героев Хасана и Сибирской, который по оценке эффективности получил 2,83 балла, что на 0,53 балла выше, по сравнению с прошлым годом.

Член комитета градостроительства Владимир Молоковских пояснил, что оценка эффективности складывается из 18 показателей, также учитывается степень удовлетворённости жителей архитектурным обликом Перми.

Общий объём финансирования программы в прошлом году составил 71, 5 млн руб. Из них израсходовано 69,8 млн руб. — 97, 6%.

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