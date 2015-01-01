Мост через реку Сюзьва отремонтируют к сентябрю 2017 года

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ФКУ Упрдор «Прикамье» приступило к капитальному ремонту моста через реку Сюзьва на 449+880 км федеральной автодороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа.

В результате проведения работ проезжая часть искусственного сооружения будет расширена до 11,5 м. Дорожники заменят асфальтовое покрытие, деформационные швы и балки пролётных строений, отремонтируют промежуточные опоры моста. На время проведения работ будет организована полоса реверсивного движения со светофорным регулированием.

Эти работы улучшат транспортно-эксплуатационное состояние моста, повысят уровень безопасности и комфорт не только автомобилистов, но и пешеходов. Для удобства последних дорожники заменят тротуарную часть и перила.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2017 года.

«Новый компаньон»