Большой Благотворительный фестиваль продлится всё лето В этом году фестиваль адресован двум людям, нуждающимся в срочной помощи

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В дни, когда в Перми закрывается Международный Дягилевский фестиваль и разворачивается фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...», состоится ещё одно фестивальное событие, которое много значит для Пермяков: открывается Большой благотворительный фестиваль.

Событие, инициатором проведения которого стала стилист и имиджмейкер Лиана Шайх, пройдёт в шестой раз. Начиналось всё с благотворительного проекта «Большая гаражная распродажа», на котором модные магазины распродавали одежду из прошлых коллекций с большими скидками, а часть выручки перечисляли на благотворительность. Постепенно к ним присоединились хэндмейдеры, пермские дизайнеры, музыканты, кулинары и другие творческие люди, и распродажа переросла свой формат. Вот уже третий раз событие пройдёт в виде Большого благотворительного фестиваля.

За время существования гаражной распродажи и благотворительного фестиваля более 100 детей получили адресную помощь. У фестиваля нет своего юридического лица и расчётного счёта. Все собранные средства поступают в проверенные благотворительные фонды, в которых налажена медицинская и юридическая экспертиза и существует полная прозрачность в использовании полученных средств. В этом году участвуют пять фондов: «Берегиня», Пермское отделение Российского «Красного креста», Диабетическое общество Пермского края, Общество помощи больным муковисцидозом «Мечтая жить» и приют для кошек «Котофей». У каждого из этих фондов своя программа — специальные события, установка копилок для сбора средств, продажа сувениров.

В целом же фестиваль собирает средства для двух человек, остро нуждающихся в помощи — это 14-летняя Женя Агишева из Коми-Пермяцкого округа и молодой шоумен Максим Белый, который неоднократно принимал участие в событиях фестивалей прошлых лет в качестве ведущего.

Женя Агишева — подопечная фонда «Берегиня». В марте 2016 года ей поставили диагноз «феохромоцитома» (опухоль надпочечников). После оперативного лечения девочка вышла в ремиссию, однако каждые три месяца ей необходимо проходить дорогостоящее исследование — сцинтиграфию — в Москве. Женя из многодетной сельской семьи, она официально не является инвалидом и не получает пенсию. На ближайшее исследование ей необходимо собрать 90 тыс. руб. на проезд в Москву для Жени и её мамы, проживание в Москве и оплату анализа.

Максим Белый — талантливый молодой артист, отец маленьких девочек-близняшек. Он борется с опухолью мозга — глиобластомой. На реабилитацию после третьей операции и на возможную четвёртую операцию ему необходимо собрать 450 тыс. руб.

Мероприятия Большого благотворительного фестиваля начнутся 25 мая и продлятся до 15 сентября на разных площадках города. Официальное закрытие — 26 мая в 19.00 в торговом центре «Галерея». В его программе — шоу барабанов Давлет-Хана и Кавасаки (Екатеринбург) и концерт, в котором наряду с профессиональными исполнителями примут участие пермские предприниматели, увлекающиеся музыкой и танцами. Среди них — президент Международного делового союза Лариса Рослякова с оперными ариями, генеральный директор предприятия «ВерхнеКамТИСИЗ» Олег Есюнин, поющий джаз, директор клиники «Современная терапия» Людмила Уткина, бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов, ресторатор Олег Мясников и другие музыкально одарённые бизнесмены.

Впервые в практике фестиваля состоится вручение почётных знаков «Благотворитель». Лауреатами этого года стали два политика, четыре журналиста и... одна школьница-волонтёр.

Билеты на праздничный вечер стоят 1 тыс. руб. Все собранные средства будут направлены благополучателям фестиваля. Приобрести билеты можно и заранее в ТЦ «Галерея», и прямо перед началом концерта, причём не только за наличный расчёт, но и по карте.

Несмотря на то, что открытие пройдёт лишь вечером 26 мая, уже с 11 утра 25 мая в торговом центре «Галерея» начнутся фестивальные события. Во дворе расположится выставка ретромобилей, с которыми можно будет сфотографироваться; в самом торговом центре будет идти интерактивная выставка пермских дизайнеров-модельеров, выставка-продажа картин молодых художников, хэнд-мейд-ярмарка. Каждый час, начиная с 15.00, будут проходить музыкальные выступления. Многие бутики торгового центра объявляют специальные распродажные программы.

В июне события фестиваля будут связаны с изобразительным искусством, и организует их Центральный выставочный зал. Так, 10 июня в рамках выставки «Арт-Пермь» в Выставочном центре «Пермская ярмарка» пройдёт арт-марафон.

Итоги Большого благотворительного фестиваля будут подведены 15 сентября. Все подробности — на сайте события bbf-perm.ru.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться