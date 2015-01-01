Евгений Мельников назначен начальником управления информационных технологий администрации Перми

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Распоряжение о назначении Евгения Мельникова начальником управления информационных технологий подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. К своим обязанностям Евгений Мельников приступил сегодня, 16 мая, сообщает администрация Перми.

Евгений Мельников родом из Екатеринбурга. Раньше работал инженером в отделе интернет-технологий ЗАО «Телефонная компания — Урал», впоследствии руководителем в группе компаний «СГМ», далее на позиции топ-менеджера уральского филиала ПАО «Мегафон».

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