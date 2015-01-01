Максим Решетников: «Пермь занимает особое место в программе развития региона»

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Фото: Константин Долгановский

Шестая встреча участника праймериз «Единой России» по выборам губернатора Прикамья Максима Решетникова с секретарями первичных и местных отделений состоялась в понедельник, 15 мая, в Перми.

Открывая встречу, секретарь регионального отделения партии Николай Дёмкин рассказал о цели мероприятия и поблагодарил пермский партийный актив за высокие результаты на прошедших выборах.

«В этом году нас ожидает не менее сложная избирательная кампания, — подчеркнул Николай Дёмкин. — Помимо выборов в муниципалитетах края нам впервые за долгое время предстоит выбрать главу Прикамья. Важно при этом, какое количество людей придёт на избирательные участки. Мы с вами будем работать над повышением интереса жителей к выборам высшего должностного лица региона».

В начале своего выступления Максим Решетников коротко рассказал о своей биографии, учёбе и работе в Перми, профессиональном пути в Москве. Пояснил, что намерен идти кандидатом на выборы губернатора Пермского края от партии «Единая Россия» и провёл уже пять «кустовых» встреч с единороссами Прикамья.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— «Единая Россия» — это партия реальных дел, а не обещаний. Сегодня «партия власти» несёт ответственность за положение дел в стране. «Единая Россия» опирается на широкую поддержку жителей, поэтому работа первичного звена партийной организации является крайне значимой.

Максим Решетников подчеркнул, что Пермь, как краевой центр, имеет свою специфику и будет занимать особое место в программе развития региона на ближайшие пять лет. В приоритете — развитие промышленного сектора экономики и социальной сферы города.

Для того, чтобы люди не уезжали из Перми, нужно создавать комфортные условия жизни, активно заниматься городским обустройством.

Глава региона обозначил, что в этом году, по сравнению с прошлым, вдвое увеличился бюджет на реконструкцию и ремонт муниципальных дорог. Среди крупных объектов дорожного ремонта: ремонт Красавинского моста, дороги Пермь-Ляды, Восточного обхода. В Индустриальном районе будет закончена реконструкция «ворот» в город — шоссе Космонавтов от Мулянки до аэропорта и новая транспортная развязка к аэропорту. Отремонтированы будут 10 км дорог Западного и Южного обходов Перми, включая развязку на ул. Леонова.

В Кировском районе приведут в порядок улицы Светлогорскую, Липатова и Магистральную, а в Дзержинском — улицы в микрорайоне Парковый: Желябова, Зои Космодемьянской и Барамзиной. Одним из главных объектов станет шоссе Космонавтов от Центрального рынка до Стахановской.

Среди других важнейших городских объектов глава региона обозначил Чусовской мост, улицы Строителей и Героев Хасана.

Большой объём работы предстоит выполнить по программе «Формирование комфортной городской среды»: из 800 дворов и 50 общественных территорий, которые будут комплексно благоустроены в этом году в крае — 380 объектов приходится на Пермь.

В рамках программы продолжится реконструкция набережной Камы.

«Набережная должна стать местом притяжения пермяков и гостей краевого центра, — сказал глава региона. — У нас накоплен большой опыт проведения фестивалей и других форм культурного отдыха — будем применять их на обновлённой набережной».

Одним из основных показателей качества жизни в городе и крае Максим Решетников считает здравоохранение. Глава Прикамья назвал три задачи, которые предстоит решить в этой сфере. Первое — это «перезагрузка» поликлиник за счёт разведения потоков пациентов. Это должно привести к сокращению очередей на приём к специалистам. В этом году пилотный проект реализуется в 12 учреждениях, а со следующего года — во всех поликлиниках.

Во-вторых, для устранения нехватки узких специалистов в территориях запускается региональный проект «Целевая ординатура», в рамках которого дополнительно будут обучаться по конкретной специальности и для конкретных территорий 50 врачей ежегодно.

Третьим пунктом станет развитие инфраструктуры здравоохранения. В частности, в ближайшие три-четыре года в Перми будут построены детские поликлиники в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском, Свердловском, Орджоникидзевском и Кировском районах.

В сфере образования, помимо продолжения программы возведения детских садов, будет активно вестись строительство новых школ. В следующем году будет построен новый учебный корпус школы №59 на Парковом, а в 2019 году — корпус школы №42.

«Все пункты моей предвыборной программы смогут быть реализованы только при вашей активной поддержке. Процесс развития города и края — это наш совместный труд. Рассчитываю на вашу помощь», — подытожил своё выступление глава Пермского края.

Максим Решетников ответил на все прозвучавшие вопросы, в том числе рассказал о ходе строительства нового зоопарка, первая очередь которого планируется к сдаче в марте 2018 года. Парк победы в Индустриальном районе также будет создан, сейчас разрабатывается его концепция.

На вопросы, которые не были озвучены в ходе встречи — будут даны письменные ответы.

В целом, во встрече главы региона с единороссами Индустриального, Кировского, Ленинского и Дзержинского районов Перми, которая прошла во ДК им. Ю.А. Гагарина, приняли участие 250 человек.

Лидия Дьячина, секретарь первичного отделения партии Кировского района Перми:

— На встрече были подняты самые актуальные вопросы, среди которых я особенно выделяю ЖКХ, строительство дорог, благоустройство дворовых территорий и общественных зон. Приятно было слышать от Максима Решетникова об объединении усилий, готовы работать на благо жителей Перми и решать сложные вопросы.

Михаил Мухин, секретарь первичного отделения партии Индустриального района Перми:

— Встреча прошла в серьёзном темпе, который задал Максим Геннадьевич. Видно, что он человек, нацеленный на результат — это видно по его позиции, словам, погруженности в темы. А цели, на мой взгляд, ясны и близки каждому — развитие города и всего Пермского края. И важно, что это развитие не точечное, а комплексное, системное.

Перед началом встречи Николай Дёмкин традиционно вручил благодарственные письма партийцам за добросовестный труд и высокие результаты на выборах в 2016 году.

Благодарственные письма были вручены:секретарю первичного отделения Индустриального района Перми Светлане Тетериной, секретарю первичного отделения партии Кировского района Перми Нелле Клиновой, секретарю первичного отделения партии Кировского района Перми Лидии Дьячиной, секретарю первичного отделения партии Ленинского района Перми Анатолию Заярному, секретарю первичного отделения партии Дзержинского района Перми Вячеславу Дубровину.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае