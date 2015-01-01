Краевое бюро медико-социальной экспертизы объявило конкурс на капремонт зданий за 72 млн руб.

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Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю объявило конкурс на капитальный ремонт зданий в Перми по адресу ул. Грачёва, 12, лит. А1, А2, В, В1, где размещаются структурные подразделения городской клинической больницы №6.

Конкурс будет проведён 19 мая. Начальная стоимость контракта составляет 72 млн 335 тыс. руб.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября этого года.

Капитальный ремонт зданий включает разборку крыш, неоштукатуренных деревянных стен, полов, гидроизоляцию стен и фундаментов в два слоя, устройство чердачных покрытий, установку окон, обрамление проёмов угловой сталью, установку слуховых окон и устройство пароизоляции, наружную облицовку стен металлосайдингом,

В лит. В​ 1В также требуется изменение уровня пола в здании, покрытие плитами керамогранита, разборка деревянных элементов крыши, ремонт фасада и его утепление, устройство основания, гидроизоляция стен фундамента, камер приточных типовых: Прокладка воздуховодов Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов.

Ремонтировать будут и отмостки здания, а также устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.

Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

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