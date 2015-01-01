«Уралкалий» закупил аппараты УЗИ для медучреждений Березников и Соликамска

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«Уралкалий» подарил аппараты УЗИ учреждениям здравоохранения Березников и Соликамска. Новые ультразвуковые диагностические системы установлены в отделении неотложной кардиологии Березниковской городской больницы №1 им. Е.А. Вагнера и перинатальном центре Соликамска.

Медицинское оборудование отличается повышенным качеством визуализации, увеличенным количеством информации, необходимой для постановки диагноза, более высокой скоростью работы. Новые аппараты позволят выявлять заболевания на ранней стадии, улучшить качество диагностики пациентов и значительно повысить эффективность лечения.

Стоимость медицинского оборудования составила около 13 млн руб.

Станислав Селезнёв, директор по управлению персоналом, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий»:

— Компания «Уралкалий» содействует социально-экономическому развитию городов присутствия, стремясь повышать уровень и качество жизни населения. Реализуя политику социальной ответственности, «Уралкалий» откликнулся на просьбу руководителей лечебных учреждений Березников и Соликамска о приобретении нового медицинского оборудования взамен устаревшего. Мы уверены, что новые ультразвуковые системы позволят повысить качество предоставления медицинских услуг жителям Верхнекамья.

Напомним, «Уралкалий» постоянно оказывает помощь больницам Верхнекамья. Так, в этом году на 2,5 млн руб. был приобретён электрохирургический и ультразвуковой генератор GEN11 для городской больницы №1 им. Е.А. Вагнера, г. Березники.

В минувшем году компания выделила средства на ремонт проездов на территории городской больницы №1 им. Е.А. Вагнера и приобретение мебели для городской детской больницы в Соликамске.

В 2013 году «Уралкалий» подарил спелеолечебницу ЦРБ Соликамского района.

В 2012 году профинансировал реконструкцию детской городской больницы в Березниках.

В 2010 году в микрорайоне Усольский построил и передал в дар современный поликлинический комплекс, который включает в себя отделения для взрослых и детей, подстанцию скорой помощи, дневной стационар.

Также при поддержке компании отремонтировано отделение гинекологии родильного дома Березников.

Источник — ПАО «Уралкалий»

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