После майских праздников началось заселение дома на ул. Целинная, 57 от ПЗСП

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Первые новосёлы уже получили ключи от квартир во второй очереди дома на ул. Целинной, 57.

Дом по этому адресу является частью большого жилого комплекса от АО «ПЗСП» в микрорайоне Вышка-2. Он представляет фирменную серию предприятия — Э-600. Его наружные стены выполнены из экологически чистого газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. Благодаря свойствам газобетона в домах этой серии зимой тепло, а летом прохладно.

Во всех квартирах дома выполнена качественная отделка по стандартам ПЗСП: металлопластиковые окна и шкафы-купе; входные металлические и ламинированные межкомнатные двери. В ванных комнатах — керамическая плитка и зеркала. Возле дома предусмотрена благоустроенная территория, на которой в дальнейшем будут размещены автопарковка, детская площадка и озеленение.

Одними из будущих жильцов дома стала семья Сергея и Анны Ильиных.

«Когда принималось решение о покупке квартиры, для меня как мамы в первую очередь были важны надёжность и хорошая репутация застройщика. Я считаю, что компания ПЗСП этим критериям соответствует. Я получила положительные отзывы о качестве жилья и от многих знакомых, которые также приобрели квартиры у предприятия. Значимо и то, что у дома предусмотрена территория, на которой будут обустроены и автостоянка, и детская площадка», — отмечает Анна Ильина.

Приёмка квартир новосёлами стартовала 10 мая и будет проходить по будням с 9:00 до 15:30 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). Специалисты компании ждут будущих жильцов для вручения ключей и оформления акта приёма-передачи квартиры. Стоит обратить внимание, что в первые две недели заселения обязательна предварительная запись по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте компании: http://pzsp.simplybook.it/.