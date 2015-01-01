В Перми состоялся первый форум «Мама-пчёлка»

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mediaspy.ru

Проект «Мама-пчёлка» — один из победителей конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», который проводит администрация Перми, который посвящён популяризации различных вариантов занятости для женщин с маленькими детьми.

Первый форум «Мама-пчёлка», организуемый региональной общественной организацией «Многодетные Пермского края», прошёл в Кировском районе Перми 14 мая.

Ирина Ермакова, руководитель проекта:

— Тема удалённой работы, частичной занятости и предпринимательства на сегодня востребована среди матерей в связи с тем, что традиционный формат работы (с 9:00 до 18:00, ненормированный график) сложно сочетать с образом жизни семьи с маленькими детьми. Маме с детьми, а особенно маме с маленькими детьми, очень часто нужен гибкий график работы и, к сожалению, мы признаем, что к такой маме очередь из работодателей не выстраивается. Что можно ей посоветовать? Попробовать варианты удалённой работы либо варианты самоорганизации. Именно этой теме и посвящён наш проект, мы предлагаем десятки вариантов, в которых мамы могут себя попробовать.

Тот факт, что в форуме приняли участие не только женщины из Перми, но и из Кудымкара, Нытвы, Оханска подтверждает актуальность заданной темы и необходимость трансляции мероприятия подобного формата в муниципалитеты.

У 160 мам, которые приняли участие в форуме, были следующие варианты:

— «Просто послушать» любой из семинаров и обдумать информацию.

— Пройти индивидуальную или групповую консультацию по темам «Виды занятости для мам», «Бизнес-планирование для мам», «Резюме и подготовка к собеседованию», «Страх начать новое», «Соцконтракт» и другие.

— Рассказать о себе, поделиться опытом.

— Найти работу/партнёров/сотрудников.

«Задача организаторов форума — не только раскрыть внутренние резервы участниц, но и оживить рынок работодателей, заинтересованных в создании удалённых рабочих мест. Мы готовы оказать помощь в подготовке удалённого работника. На сегодняшнем форуме присутствовало около десяти потенциальных работодателей, и мы продолжим информирование и поиски, потому что хорошие удалённые работники выгодны работодателям, так как не занимают рабочих мест и заинтересованы в работе на результат», — подчеркнула координатор форума, соавтор проекта «Мама-пчёлка» Надежда Кудрина.

Организаторы предложили участницам смело подходить к экспертам с жёлтыми бейджиками (работающим «мамам-пчёлкам») и предлагать свои услуги в качестве помощника, администратора группы, организатора мероприятия, фотографа и так далее.

После форума все участницы, а также те, кто заболел или не смог приехать, могут записаться на групповую онлайн-консультацию. За месяц организаторы проекта помогут начинающим «пчёлкам» разобраться с целями, вариантами трудоустройства, предложат тестовые задания, а также проконсультируют о том, как перестраивается жизнь семьи, если мама начинает работать.

Проект «Мама-пчёлка» направлен на популяризацию вариантов удалённой занятости, самозанятости, частичной занятости и предпринимательства для женщин с маленькими детьми, в том числе мам-одиночек, мам часто болеющих детей, многодетных матерей, матерей, содержащих иных иждивенцев, кроме детей (других родственников).

Всего в рамках проекта будет проведено семь форумов: по одному в каждом районе города и итоговый форум в сентябре.

Подробнее о проекте можно будет узнать у председателя РОО «Многодетные Пермского края» Ирины Ермаковой (телефон 8-902-633-72-62), а также у куратора проекта Надежды Кудриной (телефон 8-902-835-76-77).

Источник — администрация Перми

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