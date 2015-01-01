Минстрой высоко оценил комфортность среды в Прикамье

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Минстрой РФ составил рейтинг регионов по реализации проекта формирования комфортной среды. Второе место занял Пермский край, набрав 32 балла. Вместе с ним на втором месте оказались Белгородская и Новосибирская области и Хабаровский край.

Больше всего баллов (35) набрала Саратовская область, в том числе за разработку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, а также за программы инициативного бюджетирования и выполнение всех требований программы.

Третье место поделили Ульяновская, Иркутская, Оренбургская и Калининградская области.

Как пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, при составлении рейтинга им была важна динамика реализации проекта. Во всех регионах-участниках уже приняты региональные программы формирования современной городской среды. При этом 72 региона получили эти субсидии первыми и уже представили информацию о том, что все муниципалитеты, участвующие в программе, опубликовали свои проекты формирования современной городской среды на 2017 год.

Всего на формирование комфортной среды из федерального бюджета в этом году было выделено 20 млрд руб. и более 5,1 млрд руб. дополнительно для развития городской инфраструктуры регионов-доноров (исключая Москву и Санкт-Петербург).

Напомним, на реализацию программы формирования комфортной городской среды только в Перми в этом году выделено 397 млн руб. Из них 151 млн 441 тыс. руб направлено на реконструкцию городской набережной.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться