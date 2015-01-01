Пациентов дома-интерната для престарелых и инвалидов в Краснокамске переводят в другие учреждения

Филиал КГАУ «Верхнекурьинского геронтологического центра» закрылся на ремонт


Анастасия Кожевникова корреспондент
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дом для престарелых
zn38.ru

Краснокамский филиал КГАУ «Верхнекурьинского геронтологического центра» на ул. Чапаева, 69, где располагается дом-интернат для престарелых и инвалидов, временно закрыт на ремонт. Замдиректора головного учреждения Сергей Береснев пояснил «Новому компаньону», что сейчас ведутся работы по обследованию здания, которое находится в аварийном состоянии, поэтому пациенты сейчас переведены в другие филиалы геронтологического центра. В частности, порядка 10 человек распределены в Култаевский филиал, за 47 км от Краснокамска.

По словам Сергея Береснева, капитальный ремонт здания планируется завершить до 1 сентября, однако конкурс на строительство ещё не объявлен. 

На сайте госзакупок в апреле был только размещён конкурс на проведение водоснабжения и водоотведения в здании Краснокамского филиала на сумму 163 тыс. руб.

Напомним, Краснокамский филиал рассчитан на 60 мест.

В январе 2016 года министерство социального развития Пермского края проводило здесь выездную проверку, в ходе которой были выявлены нарушения.

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