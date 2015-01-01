ЖК «Новый центр»: только в мае специальные условия на квартиры от PAN City Group!

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В продаже появились квартиры эксклюзивного пула в третьей очереди уникального жилого комплекса «Новый центр» с зелёной аллеей и живописной зоной отдыха, расположенного в самом центре города на ул. Революции, 20.

В третьей очереди ЖК «Новый центр» — уникальные квартиры, которые вы найдёте только в PAN City Group:

1-комнатные квартиры площадью от 44,06 кв. м по цене от 2 918 тыс.руб.

2-комнатные квартиры площадью от 61,24 кв. м — от 4 171 тыс. руб.

3-комнатные квартиры площадью от 83, 24 до 112,88 кв. м — от 5 819 тыс. руб.

Внутренний двор жилого комплекса будет оборудован детской, спортивной площадками, зелёной аллеей и живописной зоной отдыха. Для подростков и любителей активного отдыха спроектирована специальная зона с элементами скейт-парка.

Помимо двух скоростных лифтов устанавливается панорамный лифт. Лифт, который будет скользить по фасаду и открывать всю красоту города, поднимая вас на свой этаж. Это особенные ощущения: любоваться городом, мечтать, открывать новые горизонты! Отдельное внимание уделено вопросу безопасности — внутреннее пространство жилого комплекса круглосуточно находится под наблюдением видеокамер. Доступ автомобилей во двор ограничен. Среди инженерных и технических решений — дополнительная шумоизоляция в каждой квартире, лучевая разводка отопления — трубы радиаторов спрятаны в стяжке пола. Светлое, воздушное пространство в квартире заметно с первого взгляда. Эффект достигается благодаря витражному остеклению и увеличенным окнам. Наслаждайтесь тишиной — дополнительная шумоизоляция пола в каждой квартире сохраняет акустический комфорт, который особенно ощутим на 23-25 этажах, где представлены уникальные видовые квартиры, с высотой потолков 3,6 м. В основе концепции планировок — функциональные и эргономичные решения, просторные кухни, дополнительный санузел в квартирах с комнатами от двух и более.

В квартале будет реализован подземный паркинг и наземная гостевая парковка по периметру. Срок сдачи в эксплуатацию третьей очереди — 2019 год.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-17-17.

Проектная декларация тут panperm.ru.

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