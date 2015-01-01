В Перми ЛГБТ-сообщество провело флешмоб

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Пермское ЛГБТ-сообщество провело в Перми акцию «Радужный флешмоб», приуроченную международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией.

По словам руководительницы пермской ЛГБТ-инициативной группы «Радужный мир» Юлии Бабинцевой, акцию посетили более трёх десятков человек.

Напомним, 17 мая ЛГБТ-сообщество отмечает международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. В России «Радужные флешмобы» проходят с 2009 года в разных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Томске, Самаре, в том числе и в Перми, где она проходит с 2015 года. Организатором выступает инициативная группа «Радужный мир».

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