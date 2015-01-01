Максим Решетников поздравил Евгения Кетова с Кубком Гагарина Максим Решетников поздравил Евгения Кетова с Кубком Гагарина

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Сегодня, 14 мая, в Перми проходит Второй краевой турнир по хоккею среди мальчиков на приз Чемпиона мира знаменитого хоккеиста, заслуженного мастера спорта России Евгения Кетова. Поприветствовать участников турнира Евгений Кетов прибыл лично, привёз главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, а также Кубок Чемпиона России по хоккею.

Глава региона Максим Решетников встретился с известным российским хоккеистом.

«Благодаря вашей инициативе в Губахе начинается строительство ледовой арены. Даже достигнув таких высот, вы помните и возвращаетесь на свою малую Родину. Вместе с такими людьми, которым Пермский край не безразличен, мы достигнем новых побед и свершений», — сказал глава региона.

Одной из тем встречи стало развитие спорта в Пермском крае. Благодаря активному созданию и обновлению спортивной инфраструктуры, развитой сети школ и клубов, как для профессионалов спорта, так и для новичков, сегодня Пермский край стал регионом высоких спортивных достижений. Как результат, край регулярно принимает соревнования окружного, всероссийского и международного масштаба.

«Я очень рад, что дети из моего родного города смогут в ближайшее время тренироваться в новых комфортных условиях. В моём детстве таких возможностей не было. Нашими совместными усилиями мы зажжём искру в сердцах ребятни и точно воспитаем будущих чемпионов», — отметил Евгений Кетов.

Напомним, в Пермском крае поддержке и развитию хоккея как одному из наиболее популярных видов спорта уделяется большое внимание. В региональном бюджете 2017 года на поддержку хоккея предусмотрено порядка 125 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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