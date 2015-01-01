В Пермском крае 950 человек пострадали от клещей

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Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, в медицинские организации края с присасыванием клещей обратилось 950 человек, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исследование клещей в крае проводится в 15 лабораториях.

На клещевой вирусный энцефалит исследовано 820 клещей, из них положительных — 29 (процент заражённости составил — 3,5%), на наличие возбудителей ИКБ исследовано 603 клеща, из них положительных — 165 (процент заражённости — 27,3%), на наличие гранулацитарного анаплазмоза — 400 клещей, из них положительных — 13 (процент заражённости — 2,3%) на наличие моноцитарного эрлихиоза — 399 клещей, из них положительных семь (процент заражённости — 1,7%).





«Новый компаньон»