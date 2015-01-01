Глава краевого минфина Елена Чугарина может лишиться приставки и.о.

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В Заксобрание Пермского края поступил проект постановления о согласовании назначения на должность краевого министра финансов Елены Чугариной, которая сейчас работает в статусе исполняющего обязанности министра финансов Пермского края.

К законопроекту также прилагается сопроводительные материалы, где указано, что Елена Чугарина прошла проверку комиссии минфина.

Этот проект профильный комитет заксобрания рассмотрит на ближайшем заседании — в мае.

Напомним, в полномочия краевого парламента входит согласование назначений на должности председателя правительства Пермского края и министра финансов.

Отметим, Елена Чугарина возглавила министерство финансов в феврале 2017 года. Это стало одним из первых кадровых решений врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. Ранее Елена Чугарина была начальником департамента финансов и заместителем главы администрации Перми, а также работала первым заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

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