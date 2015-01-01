Станислав Селезнёв принял участие в работе круглого стола

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Сегодня в Перми прошёл круглый стол «Приёмная кампания — 2017: кадры для промышленности и экономики будущего». В числе организаторов — Министерство образования и науки РФ и национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов».

От «Уралкалия» в круглом столе принял участие директор по управлению персоналом, охране труда и экологии Станислав Селезнёв. В своём выступлении он сделал акцент на целенаправленной работе компании по привлечению перспективных и квалифицированных кадров в «Уралкалий».

Станислав Селезнев, директор по управлению персоналом, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» — один из самых привлекательных работодателей Верхнекамья и один из региональных лидеров по уровню заработной платы. Компания создаёт все условия для карьерного и профессионального роста своих сотрудников, тесно взаимодействует с высшими и средними учебными заведениями Пермского края. Для сохранения лидерских позиций в отрасли «Уралкалий» активно вкладывает в будущее, привлекая талантливую молодёжь.

Напомним, в 2016 году «Уралкалий» открыл корпоративный университет, в котором проводится обучение сотрудников компании по 250 образовательным программам.

В компании реализуются проекты: «Кадровый резерв», «Подготовка преемников на ключевые руководящие позиции», «Оценка и развитие управленческих навыков».

С 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и Березниковским филиалом ПНИПУ «Уралкалий» два раза в год выплачивает именные стипендии лучшим студентам вузов по итогам семестров. Размер именной стипендии составляет 3 тыс. руб. Помимо студентов вузов, именную стипендию от «Уралкалия» получают учащиеся средних учебных заведений — Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов. Кроме того, компания оказывает помощь в совершенствовании материально-технической базы ПНИПУ. В 2016 году объём финансирования этого направления составил более 10 млн руб.

Ежегодно в «Уралкалии» проходят производственную практику около 700 студентов вузов и сузов. Также в компании реализуется программа целевого набора.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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