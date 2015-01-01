Экс-главу Ленинского поселения подозревают в присвоении 800 тыс. руб.

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Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Ленинского сельского поселения Кудымкарского района Зои Гуляевой по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, в 2013-2015 годах глава сельского поселения незаконно, без соответствующего решения Совета депутатов, получала надбавку за особые условия службы в размере 200% от оклада. В результате, местному бюджету причинен ущерб в размере 800 тыс. руб. Преступление выявлено отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции территориального отдела полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.