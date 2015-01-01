В Юксеевском и Кочевском поселениях глав муниципалитетов выберут до 10 августа

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Кочевский районный суд Пермского края обязал Советы депутатов Юксеевского и Кочевского сельских поселений провести конкурсы по отбору кандидатов на должность главы поселения в срок до 10 августа этого года.

С соответствующим иском в суде обратилась прокуратура, которая проводила проверку и выявила неисполнение депутатами процедур по замещению должности главы.

Источник — прокуратура Пермского края