В Пермском крае пройдёт единый день приёма предпринимателей

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24 мая администрация Перми примет участие в едином дне приема предпринимателей. Представители бизнеса смогут задать вопросы специалистам соответствующих подразделений.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Глава Прикамья Максим Решетников отмечает, что в рамках поддержки предпринимательства важной задачей является снижение административных барьеров. Один из механизмов её решения — организация и проведение единого дня приёма предпринимателей, в ходе которого каждый бизнесмен может обратиться с любым вопросом к главе региона, заместителям председателя краевого правительства, руководителям исполнительных органов государственной власти и другим ведомств.

Развитие малого и среднего предпринимательства — одно из приоритетных направлений в работе администрации Перми. Приём субъектов малого и среднего бизнеса будут осуществлять заместители главы администрации, главы районов, начальники департаментов и структурных подразделений города.

Приём предпринимателей будет осуществляться в порядке живой очереди с 10.00 до 20.00 при предоставлении документов, удостоверяющих личность (паспорта), а также документов, подтверждающих представление интересов субъектов малого и среднего предпринимательства:

— копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

— копии документа о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени субъекта малого и среднего предпринимательства без доверенности (далее — руководитель);

— если от имени субъекта малого и среднего предпринимательства действует иное лицо (не руководитель), то предоставляется доверенность на осуществление действий от имени субъекта малого и среднего предпринимательства, выданная и оформленная в соответствии с Гражданским кодексом РФ, заверенная печатью и подписанная руководителем, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности.

Продолжением единого дня приёма предпринимателей станет краевой форум «Дни пермского бизнеса», который состоится 25 мая в Перми.

Полномочия подразделений администрации города Перми

Адреса полномочных органов местного самоуправления города Перми

Список документов

Источник — администрация Перми

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