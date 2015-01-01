В УФАС поступила жалоба на девять контрактов по «скорым» в Перми

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Как сообщают в Пермском УФАС России, с 18 мая антимонопольщики начнут проверку девяти контрактов, разыгранных без аукционов, заключенных Пермской станцией скорой медицинской помощи на предоставление машин для нужд скорой помощи по девяти подстанциям: Центральной, Мотовилихинской, Свердловской, Кировской, Орджоникидзевской, Дзержинской, Индустриальной, Гайве и Вышке-2.

В частности, заявитель жалуется на то, что договоры были заключены без проведения конкурентных процедур. В основании заключения контрактов с единственным поставщиком заказчик ссылается на срочность и возникновение чрезвычайной ситуации.

Предположительно, проверка завершится не раньше 19 июня. Но в антимонопольном органе не исключают, что она будет продлена.

«Новый компаньон»