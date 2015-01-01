В Перми откроется передвижная выставка международной экологической организации «Гринпис»

Как сообщает пресс-служба организации «Гринпис», этим летом их волонтёры побывают с выставкой «Ноль отходов» в 15 городах России, в том числе и в Перми.

14 июня экспозиция прибудет в Пермь и будет принимать посетителей прямо в автобусе. Выставка будет работать всего один день. Вход на неё будет совершенно бесплатный, но организаторы предупреждают, что посетителям лучше зарегистрироваться заранее на сайте «Гринпис».

На выставке горожанам расскажут, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор в России и как быть счастливым без лишних покупок.

Из Перми передвижная выставка отправится в Ижевск, затем в Казань, Нижний Новгород, Ярославль и завершит свою работу в Москве.