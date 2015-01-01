Несколько жителей Прикамья обвиняются в торговле людьми

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В первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступления (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ — торговля людьми, то есть купля-продажа человека, а равно совершённые в целях его эксплуатация, вербовка, перевозка и передача, в отношении двух и более лиц, с перемещением потерпевших через Государственную границу Российской Федерации, совершенные организованной группой).

По версии следствия, в начале 2013 года подозреваемые объединились в организованную преступную группу для совершения особо тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми и их последующей сексуальной эксплуатацией за пределами России. Группа существовала до начала марта 2016 года.

Участники организованной группы — мужчины и женщины от 27 до 42 лет, проживающие в Пермском крае и Челябинской области — после знакомства с молодыми женщинами, умышленно вводя их в заблуждение, рассказывали о возможности быстрого заработка без материальных и интеллектуальных затрат за пределами РФ, где они за денежное вознаграждение, якобы, будут оказывать услуги по стимулированию спроса посетителей ресторанов, ночных клубов и иных увеселительных заведений.

В действительности, потерпевшие, переехавшие за границу, были принуждены там к оказанию интимных услуг сексуального характера неопределённому кругу лиц, то есть к занятию проституцией и иным формам сексуальной эксплуатации в течение длительного времени.

За каждого из переехавших участники организованной группы получали около одного миллиона рублей, которое делили между собой. Потерпевшими признаны 23 женщины. Материалы уголовного дела составили 28 томов.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении 42-летнего организатора и руководителя преступной группы, выделенное в отдельное производство.

«Новый компаньон»