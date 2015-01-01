Ко Дню Победы отреставрирован памятник рабочим завода им. Я.М. Свердлова

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Сегодня, 9 мая, в день72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на площади Дворца культуры им. А.Г. Солдатова прошла церемония открытия отреставрированного памятника рабочим и служащим завода им. Я.М. Свердлова, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С приветственным словом к собравшимся обратилсяглава региона Максим Решетников:

«Победа была бы невозможна без завода, его работников. Ведь каждый седьмой самолёт сражался в небе с врагом на мощных и надёжных пермских моторах. Неоценимый вклад в победу внесли и сами сотрудники завода. Более 3 тыс. рабочих ушли на фронт, каждый третий из них не вернулся. Приближали победу рабочие завода и здесь, в тылу. Открытие отреставрированного памятника — значимое событие не только для сотрудников предприятия, но и для всей Перми и Пермского края. Они напоминают молодому поколению о подвиге моторостроителей, погибших в годы Великой Отечественной войны».

Под «Военный марш» в исполнении Пермского губернского оркестра глава Прикамья Максим Решетников, курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, Совет ветеранов и молодёжь завода возложили к монументу венки. Максим Геннадьевич посетил церемонию торжественного открытия вместе со своим отцом, Геннадием Решетниковым, который работал на заводе им. Я.М. Свердлова.

Напомним, мемориальный комплекс был открыт ровно 50 лет назад, в 1967 году. Сегодня на нём появились ещё 704 фамилии.

Отметим, завод им. Я.М. Свердлова, ныне АО «ОДК-Пермские моторы», был построен в 1931-1936 годы как самое крупное в стране производство авиамоторов. Героическому подвигу моторостроителей в годы Великой Отечественной войны в заводской летописи отведено особое место. Вклад моторостроителей в Победу отмечен орденом боевого Красного Знамени и многочисленными благодарными отзывами лётчиков, оценивших надёжность пермских моторов.

Источник — администрация губернатора Пермского края