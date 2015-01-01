Пермские кадеты отправятся в Самару на Парад Памяти

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В 2017 году представлять Прикамье на одном из самых масштабных военно-патриотических мероприятий страны будут воспитанники пермской кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»

В День Победы, 9 мая, в Перми прошёл третий конкурс «Смотр строя — Парад Памяти», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края. В этом году девять команд участвовали в конкурсе на право пройти по площади Куйбышева в Самаре — самой большой площади в Европе. 250 кадетов из Перми, Чернушки, Осы, Сивы, Нытвенского, Пермского, Октябрьского, Кунгурского районов продемонстрировали компетентному жюри (офицерам российской армии) строевой шаг. Традиционно волонтёрскую помощь в проведении конкурса оказали активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Как пояснил член жюри смотра, подполковник запаса ВВС Олег Адамов, оценивались следующие показатели: строевой шаг, дистанции и интервалы в строю, равнение в шеренгах, однообразное движение рук, положение головы, форма одежды учащихся, а также мастерство и уверенность командира парадного расчёта, знамённой группы. По итогам смотра лучшими признаны воспитанники Пермской кадетской

школы имени генералиссимуса А.В. Суворова. На втором месте — победители конкурса прошлого года, девушки из Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени атамана Ермака (Нытвенский район). Третье место заняли ребята из Кондратовской школы (Пермский район).

Ученик девятого класса Пермского кадетского корпуса им. А.В. Суворова Денис Дубницкий рассказал, что их команда к смотру готовилась основательно.

«Конечно, хотелось выиграть конкурс и поехать в Самару представлять наш край. Когда наша «коробка» в День Победы проходила перед зрителями, ветеранами и офицерами, я испытывал гордость за свою страну, свой город и свою школу. Надеюсь, что в Самаре мы также покажем хороший результат», — поделился кадет.

Награду победителям вручил депутат Государственной думы Игорь Сапко. Он поблагодарил учащихся и руководителей пермской кадетской школы за хорошую подготовку, ответственное отношение к делу, пожелал успехов в дальнейшей учёбе, работе, а также достойного прохождения на параде в Самаре.

Отметим, с 2014 года участие делегации Пермского края в Параде Памяти организует региональное отделение партии «Единая Россия». Первыми участниками парада от нашего региона стали ребята из кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Тогда кадеты заняли третье место среди всех парадных расчётов. Успешное прохождение представителей Прикамья продолжилось и в последующие годы. В прошлом году участниками самарского парада стали кадеты Новоильинского казачьего корпуса имени атамана Ермака. Девушки завоевали второе место среди 28 парадных расчётов команд Приволжского федерального округа.

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края:

— Конкурс-смотр посвящён 72-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И проводя это мероприятие, мы отдаём дань памяти подвигу ветеранов. В ноябре наши ребята станут участниками Парада Памяти в Самаре. Уверен, это событие они будут вспоминать долго. Самарский Парад воссоздаёт легендарное для нашей страны шествие 1941 года. По площади Куйбышева пройдут военные и курсанты, проедет техника времён Великой Отечественной войны, в небе пролетят самолёты, а среди зрителей будут ветераны и труженики тыла. Большая честь прикоснуться к воссозданию этого парада, к сохранению исторической памяти

Каждая команда по итогам смотра награждена памятными призами от регионального отделения «Единой России».



Напомним, Парад Памяти — это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Тогда по главной площади Куйбышева прошло свыше 22 тыс. бойцов, а над городом пролетело около 700 самолётов. Это был единственный воздушный парад за всю историю Великой Отечественной войны. Он произвёл неизгладимое впечатление на всё мировое сообщество и охладил пыл союзников гитлеровской Германии. Военный парад в Куйбышеве стал одним из символов несокрушимости боевого духа Красной Армии. С каждым годом число участников современного Парада Памяти в Самаре увеличивается. Общее количество участников парада 2016 года — более 35 тыс. человек. В параде принимают участие все регионы Приволжского федерального округа — каждый представляет в шествии свой расчёт. Кроме того, в качестве гостей на парад приглашаются представители других регионов России, а в качестве зрителей — представители иностранных государств.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края