В Перми состоялось торжественное собрание, посвящённое 72 годовщине победы

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Сегодня, 5 мая, в Перми состоялось торжественное собрание общественности «Победа всегда за нами!», посвящённое 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с выноса флага Пермского края, флага Российской Федерации, знамени Победы. Знамена на сцену вынесла рота почётного караула Президентского кремлёвского полка.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Пермского края Максим Решетников:

«Прошло уже 72 года, но каждый раз 9 Мая для нас — это повод для гордости за поколение победителей, героев. Нас объединяет память о подвигах и беспримерной духовной мощи, которую продемонстрировали военное и послевоенное поколения. Нас объединяет общий долг — помнить об уроках истории, передавать память и боль той войны нашим детям и внукам. Это и мой долг — как главы региона, как представителя нынешнего поколения, как отца троих детей. Уверен, у каждого из вас, кто находится в этом зале, есть свои герои в семье. Есть истории, которые передаются из поколения в поколение».

Также глава региона вручил жителям Пермского края государственные награды.

Участниками собрания стали представители краевых и городских властей, жители региона. Почётных гостей — ветеранов войны — зал приветствовал стоя. Для празднования 72-ой годовщины Великой Победы в Пермский край приехала делегация Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Председатель Совета ветеранов г. Санкт-Петербурга, генерал-майор Василий Волобуев поздравил участников собрания с наступающим праздником и зачитал письмо от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«Мне очень приятно с этой сцены поздравить вас от имени ветеранов и всех жителей Санкт-Петербурга с 72 годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот день для нас всех — праздник, который пройдёт через столетия. Ленинград, как и Пермь, внёс свой вклад в дело победы. Мы выражаем огромную благодарность пермякам, руководству Пермской — тогда Молотовской — области за то, что приняли эвакуированных ленинградцев, проявили тепло, заботу и внимание», — обратился к собравшимся Василий Волобуев.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более полумиллиона жителей Прикамья. Они участвовали в самых жестоких и решающих сражениях, прорывали блокаду Ленинграда, освобождали оккупированные территории России и других стран. Почти каждый третий из них не вернулся домой.

В это же время сотни тысяч жителей края приближали Победу в тылу. Выпускали артиллерийские орудия, авиамоторы, боеприпасы и обмундирование для солдат, отправляли одежду и деньги на фронт. Более 500 млн руб. составили пожертвования в фонд обороны.

В наш регион были эвакуированы более 100 заводов и предприятий со всей страны. Для 1,5 млн наших соотечественников прикамская земля стала вторым домом.

Среди них — 380 тысяч эвакуированных ленинградцев: инженеров, рабочих заводов, ученых, музыкантов, художников, писателей. 19 из 47 районов Молотовской области приютили почти 80 детских интернатов и 50 детских садов — всего свыше 10 тыс. детей.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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