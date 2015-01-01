В Пермском крае почтили память героев фронта и тыла

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Фото: Михаил Чепкасов

В Перми состоялось традиционное мероприятие ритуала воинской славы с торжественной церемонией возложения венков и цветов к памятнику «Героям фронта и тыла». Память погибших в Великой Отечественной войне почтили глава Пермского края Максим Решетников, городские власти, руководство правоохранительных органов, учащиеся военных институтов, ветераны и жители города.

Мероприятие началось с торжественного выноса знамени победы, знаменную группу составили военнослужащие президентского полка Комендатуры Московского Кремля ФСО РФ.

После этого присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу. Первым отдал дань памяти погибшим героям глава региона. Под звуки Пермского губернского военного оркестра цветы также возложили ветераны Великой Отечественной войны, духовенство, представители краевой и городской власти, депутаты, школьники, члены общественных организаций, военнослужащие.

По завершении ритуала была объявлена минута молчания. В память о погибших прозвучали салютные залпы.

Источник — администрация губернатора Пермского края