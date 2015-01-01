Пермский край оказался в списке регионов с низкими темпами расселения аварийного жилья

Глава минстроя России Михаил Мень заявил, что на сегодня 11 регионов не справляются с программой расселения жителей из аварийного жилья. В списке таких регионов оказался и Пермский край. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Михаил Мень добавил, что для создания действующих механизмов и принципов расселения аварийного жилья минстроем к 1 июля 2018 года будет разработан соответствующий законопроект.

По данным федерального минстроя, в 14 регионах России программа расселения аварийного жилья уже завершена. Речь идёт о Подмосковье, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Калининградской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Тамбовской, Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.



