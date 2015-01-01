Бывший чиновник из Кунгура проведёт 3,5 года в колонии за мошенничество

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В Кунгуре осужден бывший начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгура», который осень 2010 года получил взятку в размере 600 тыс. руб. за предоставление в аренду земельных участков на территории города с последующим их выкупом местному предпринимателю.

Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Ему назначено наказание в виде трёх лет и шест и месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима со штрафом 10 тыс. руб., сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.