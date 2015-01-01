Всем желающим посмотреть парад Победы на Октябрьской площади организаторы советуют одеваться теплее

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В Перми на 9 мая ожидается довольно прохладная погода.

В праздничные дни с 6 мая по 9 мая синоптики обещают в Перми в дневное время температуру воздуха +4 градуса, в утренние часы столбик термометра может достигать минусовых температур. Несмотря на то, что для ветеранов предусмотрены пледы, организаторы советуют одеваться теплее всем, кто соберётся 9 Мая на Октябрьскую площадь, а также посетит другие городские праздничные площадки.

Напоминаем, лучшую картинку парада, снятую с высотных точек и разных планов, можно будет увидеть с помощью прямой трансляции на телеканале «Россия 24» с 10.00, а также в повторе в 18.00 и 22.00, интернет-трансляция будет доступна на сайте www.t7-inform.ru, в группе «Мой город — Пермь» ВКонтакте, а также на сайтах www.domru.ru, www.tv.domru.ru. Клиенты «Дом.ru» смогут увидеть трансляцию по телевизору на собственном телеканале оператора «Дом.ru Гид» и на экранах мобильных устройств при помощи мобильного приложения.

Источник — администрация Перми