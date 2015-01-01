Руководитель аппарата Орловского областного совета займёт место в правительстве Пермского края Михаил Берников может начать работу в краевом правительстве уже со следующей недели

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moskva.glavny.tv

Бывший сити-менеджер Орла и руководитель аппарата Орловского областного совета Михаил Берников в ближайшее время займёт место в правительстве Пермского края.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в Орловском облсовете, пояснив, что Михаил Берников дорабатывает в должности руководителя Орловского облсовета сегодня последний день и уже в выходные отправляется в Пермский край.

В администрации губернатора Пермского края пояснили, что готовы прокомментировать информацию о назначении Михаила Берникова позже.

Напомним, ранее о намерениях Берникова переехать в Пермский край и занять должность в одном из структурных подразделений краевого правительства писали «Орловские новости».

Предполагается, что в будущем Михаил Берников займёт место председателя правительства Пермского края.

Отметим, Михаил Берников с 2012 по 2015 годы работал главой администрации Орла. После сентябрьских выборов того же года он покинул свою должность, а затем трудоустроился в качестве руководителя аппарата областного совета.

С 2013 года аппарат правительства Пермского края возглавлял Геннадий Тушнолобов, который покинул этот пост в конце декабря 2016 года.

По сообщениям орловских СМИ, город покидают ещё два высокопоставленных чиновника: руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов, который вернётся на свою родину в Марий Эл по приглашению работать в правительстве республики и генеральный директор «Корпорации развития Орловской области» Владислав Демидов, работу которого в июне прошлого года раскритиковал губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Местные СМИ также писали, что ещё в 2014 году Вадим Потомский неоднократно критиковал работу Михаила Берникова, тогда возглавлявшего администрацию Орла.









«Новый компаньон»