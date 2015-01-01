Авиарейсы из Перми в Геленджик появятся с 17 июня

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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» на летний период открывает пять новых авиамаршрутов до Геленджика: из Перми, Самары, Белогорода, Уфы и Казани.

Регулярные рейсы в Геленджик из Перми появятся с 17 июня. Самолёт будет летать до 23 сентября этого года. Время в пути составит три часа.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 человек, пишет издание «Кубанские новости».

«Новый компаньон»