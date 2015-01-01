Пермь готовится к параду Победы

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в преддверии 9 мая на улицах Перми смонтированы праздничные конструкции. Творческие коллективы, военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений города репетируют, готовясь к участию в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона и праздничным мероприятия.

Напомним, День Победы в Перми начнётся 9 мая в 10.00 на Октябрьской площади, где будет представлен театрализованный пролог с участием тысячи артистов, вслед за которым состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, в котором примут участие более полутора тысяч человек личного состава Пермского гарнизона. Далее по Октябрьской площади проедет не менее 20 единиц военной техники.

Главными гостями праздника станут ветераны Великой Отечественной войны, а также делегация ветеранов блокадного Ленинграда, которые также примут участие в параде. Для них будет организовано 500 зрительских мест и ещё 500 — для сопровождающих. Для зрителей будут установлены трибуны.

Важным событием станет прохождение многотысячной колонны «Бессмертного полка». Построение колонны начнётся в 10.00 на Комсомольском проспекте (вход с улицы Революции и улицы Краснова), после чего участники пройдут по Октябрьской площади, выйдут на улицу Ленина и направятся к главной сцене у Театра-Театра. Проход на Октябрьскую площадь через место сбора Бессметного полка будет ограничен.

С 10.00 на главной сцене у Театра-Театра будет организована прямая трансляция с Октябрьской площади, которая завершится появлением колонны «Бессмертного полка». Большой праздничный концерт на главной сцене откроет Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова под руководством Владимира Юровского. Дирижёр оркестра — победитель международного конкурса дирижеров им. Георга Шолти Валентин Урюпин. Также выступят Академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича при участии солиста Московского театра «Новая опера» им. Колобова, лауреат международных конкурсов Илья Кузьмин. Продолжат программу тысяча участников хорового фестиваля «Музыка Победы», которые исполнят главные песни военных и послевоенных лет.

Подарком жителям и гостям города станет концерт певицы Ольги Кормухиной и рок-исполнителя Алексея Белова, который начнется в 20.00. С главной сцены у Театра-Театра артисты представят часовую вокально-инструментальную программу.

Для горожан будет организована работа интерактивных площадок, полевой кухни, площадки спортивного собаководства, детских площадок. Музей под открытым небом на улице Ленина представит настоящая боевая техника, предоставленная ПАО «Мотовилихинские заводы» и Клубом военной техники «Одиссей». Интерактивные развлечения будут работать с 11.00 до 17.00.

Завершится торжество праздничным фейерверком, который запустят с расформированной военной части Красные казармы в 23.00.





«Новый компаньон»