Доходная часть краевого бюджета превысила 25,1 млрд руб.

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По данным краевого министерства финансов на 1 апреля этого года, поступления в бюджет Пермского края с января по апрель составили 25,1 млрд руб., что превысило плановый показатель почти на 1,5 млрд руб. (22%).

Львиную долю доходной части бюджета составили налоги на прибыль физлиц и организаций (более 15 млрд руб.). Из них доля налога на прибыль организаций составила 9 млрд руб., на доходы физлиц — 6 млрд руб.

При этом расходная часть краевого бюджета составила 21 млрд 232 млн руб., что на 165 тыс. 855 руб. меньше, чем планировалось потратить по плану.

В частности, на госпрограмму по развитию здравоохранения потрачено 4 млрд 879 млн руб., на образование — 6 млрд 182 млн руб., на соцподдержку граждан — 2 млрд 289 млн руб.

Бюджетный профицит достиг 3 млрд 887 млн руб. при плановом показателе в 2 млрд 258 млн руб.

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