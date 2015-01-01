В Перми определят участников самарского Парада Памяти
250 кадетов поборются за возможность представлять Пермский край на главном патриотическом мероприятии Приволжского федерального округа
На площади Дворца им. С.М. Кирова в Перми 9 мая состоится третий конкурс «Смотр строя — Парад Памяти», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края.
Конкурс-смотр посвящён 72-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса станут кадеты из девяти учебных заведений Прикамья, а лучшие — отправятся представлять край на Парад Памяти в Самару 7 ноября.
Прохождение строем учеников кадетских школ будет оценивать компетентное жюри. Каждая команда будет награждена памятными призами от регионального отделения партии.
Отметим, с 2014 года участие делегации Пермского края в Параде Памяти организует региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края. Первыми участниками Парада от нашего региона 7 ноября 2014 года стали ребята из кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина и заняли третье место среди всех парадных расчетов.
В прошлом году участниками самарского Парада стали кадеты Новоильинского казачьего корпуса имени Атамана Ермака (Нытвенский район), которые завоевали второе место среди 28 парадных расчетов.
Адрес проведения: г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 26 (площадь перед Дворцом культуры им. С.М. Кирова).
Начало мероприятия в 11.30.
Напомним, Парад Памяти — это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному Параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
С каждым годом число участников Парада Памяти увеличивается. Общее количество участников Парада 2016 года — более 35 тыс. человек. В Параде принимают участие все регионы Приволжского федерального округа — каждый представляет в шествии свой расчёт. Кроме того, в качестве гостей на Парад приглашены представители Тюменской области, Забайкальского и Приморского краев, республики Крым.
«Новый компаньон»