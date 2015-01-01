В Перми определят участников самарского Парада Памяти

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

250 кадетов поборются за возможность представлять Пермский край на главном патриотическом мероприятии Приволжского федерального округа

На площади Дворца им. С.М. Кирова в Перми 9 мая состоится третий конкурс «Смотр строя — Парад Памяти», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края.

Конкурс-смотр посвящён 72-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участниками конкурса станут кадеты из девяти учебных заведений Прикамья, а лучшие — отправятся представлять край на Парад Памяти в Самару 7 ноября.

Прохождение строем учеников кадетских школ будет оценивать компетентное жюри. Каждая команда будет награждена памятными призами от регионального отделения партии.

Отметим, с 2014 года участие делегации Пермского края в Параде Памяти организует региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края. Первыми участниками Парада от нашего региона 7 ноября 2014 года стали ребята из кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина и заняли третье место среди всех парадных расчетов.

В прошлом году участниками самарского Парада стали кадеты Новоильинского казачьего корпуса имени Атамана Ермака (Нытвенский район), которые завоевали второе место среди 28 парадных расчетов.

Адрес проведения: г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 26 (площадь перед Дворцом культуры им. С.М. Кирова).

Начало мероприятия в 11.30.

Напомним, Парад Памяти — это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному Параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

С каждым годом число участников Парада Памяти увеличивается. Общее количество участников Парада 2016 года — более 35 тыс. человек. В Параде принимают участие все регионы Приволжского федерального округа — каждый представляет в шествии свой расчёт. Кроме того, в качестве гостей на Парад приглашены представители Тюменской области, Забайкальского и Приморского краев, республики Крым.

«Новый компаньон»