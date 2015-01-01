В Пермском крае завершено формирование 19 теризбиркомов

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4 мая 2017 года на заседании избирательной комиссии Пермского края были сформированы новые составы 19 территориальных избирательных комиссий (ТИК): Березовского, Горнозаводского, Гремячинского, Ильинского, Карагайского, Кизеловского, Кишертского, Красновишерского, Краснокамского, Осинского, Оханского, Очерского, Пермского, Сивинского, Частинского, Чусовского, Кунгурского районов и ТИКи городского округа ЗАТО Звёздный, Кунгура.

В состав ТИКов Пермского края поступило 198 предложений на 179 мест. Свои кандидатуры выдвинули семь политических партий и 10 общекраевых и районных отделений общественных организаций. Вновь сформированные территориальные избирательные комиссии Пермского края наполовину состоят из представителей политических партий и ещё почти треть членов ТИК являются представителями общественных организаций. Такое соотношение позволяет избиркомам в муниципалитетах обеспечить независимость от местных элит, исключить давление на комиссию со стороны заинтересованных сторон в период избирательной кампании, а также позволяет встроить ТИКи в единую вертикальную систему.

При назначении руководства ТИК, крайизбирком ориентировался на высокий профессионализм и опыт, в результате чего были переназначены большинство председателей теризбиркомов, показавших свою эффективность в период избирательной кампании 2016 года.

В частности, сменились председатели ЗАТО Звёздный, ТИК Карагайского, Ильинского и Кунгурского районов.

Председателем ТИК Карагайского района назначена Надежда Семёнова, председателем ТИК Кунгурского района — Алексей Ефремов, председателем ТИК Ильинского района — Людмила Худеева, председателем ТИК ЗАТО Звёздный — Анастасия Мальцева. Большинство вновь назначенных председателей ранее были членами избирательных комиссий.

Напомним, в декабре 2016 года были сформированы составы ещё 29 ТИК.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Нам пришлось искать золотую середину между необходимостью представительства всех политических сил в регионе и профессионализмом членов комиссий. Несмотря на то, что мы один из немногих регионов России, где десять политических партий имеют своих представителей в ТИКах, зачастую выдвиженцы от партий в составы комиссий не очень мотивированы на работу, а иногда проживают далеко от местонахождения комиссии, в которой состоят. В связи с этим в марте-апреле этого года некоторые партии заменили своих представителей в составах теризбиркомов. Поэтому при подборе кадров для формирования новых составов ТИКов мы делаем акцент на их опыт и желание работать. Что касается председателей ТИК, считаю, что в итоге мы сформировали профессиональную команду, которой по плечу качественная организация и проведение предстоящих масштабных избирательных кампаний 2017-2018 годов: губернатора Пермского края и президента России.

Источник — избирательная комиссия Пермского края