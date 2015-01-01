Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 5 по 12 мая

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Предстоящая неделя подарит пермякам массу интересные событий. В Перми пройдут литературные экскурсии и лекции о путешествиях, открытие новых выставок, арт-субботник в Троице, концерты и новые кинопрограммы. Главные события, безусловно, будут посвящены предстоящему Дню Победы.

В преддверии Дня Победы состоится концерт Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой. В этот вечер любимые мелодии и песни военных лет исполнят оркестр и его солисты: Оксана Аман (домра), Алексей Таран (балалайка), а также солист Пермского театра оперы и балета Эдуард Морозов (баритон), солистка Уральского камерного хора Маргарита Соснер (сопрано) и учащаяся Детской музыкальной школы № 5 Виктория Байдина (балалайка).

Органный концертный зал, 7 мая, 18.00

Основные праздничные действия начнутся, когда для ветеранов и собравшихся гостей будет представлен театрализованный пролог с участием тысячи артистов. Вслед за ним состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Далее по Октябрьской площади пройдёт не менее 20 единиц военной техники. Отдельным событием станет многотысячная колонна «Бессмертного полка».

Октябрьская площадь, 9 мая, 10:00

В парке им. Горького юные гости научатся делать военные фуражки и пилотки из картона, попробуют себя в роли связиста и разгадают ребусы, зашифрованные азбукой Морзе. В Ротонде пройдёт тематическая выставка «События и лица войны», где будут представлены стенды с документальной и фотохроникой военных лет. Также посетителей парка ждёт концертная и танцевальные программы.

Парк Горького, 9 мая

Концертная программа 9 мая начнётся с симфонической музыки: выступит один из лучших оркестров России и мира — Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова (художественный руководитель — Владимир Юровский) под руководством молодого и очень талантливого дирижёра из Перми — лауреата V Международного конкурса дирижёров им. Густава Малера, первого российского победителя Международного конкурса дирижёров им. Георга Шолти Валентина Урюпина.

Вместе с ними впервые в Перми выступит Академический большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель — Лев Конторович).

Солист — артист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, лауреат международных конкурсов Илья Кузьмин, баритон.

Эти блестящие мастера классический музыки выступят с программой песен военных лет, куда вошли такие популярные мелодии, как вальс из кинофильма «А зори здесь тихие»; легендарные «Дороги» и «В землянке», «Смуглянка», «Тёмная ночь», «На безымянной высоте» и множество других песен и мелодий, которые невозможно не любить.

Площадь перед Театром-Театром, 9 мая, 11.45

На следующий день Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова выступит с концертом симфонической музыки. С прославленным оркестром будет играть пианист, чей талант и мастерство по достоинству оценено слушателями разных стран — лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Романовский, а к дирижёрскому пульту снова встанет весьма востребованный молодой дирижёр Валентин Урюпин.

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова

В программе вечера — Симфония № 2 Александра Скрябина (1901) и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова (1909). Оба произведения одной эпохи, одного периода истории, в них — отзвуки напряжённого времени, драматизм и накал эмоций.

Большой зал филармонии, 10 мая, 19:00

Дом Смышляева запустил цикл литературных экскурсий «Вокруг библиотеки» (6+). Экскурсоводы предлагают четыре маршрута: «Дом Смышляева», «От Пушкина до Пастернака», «Юрятин — город судьбы» и «В лампаде камских вод…».

Первая экскурсия — «Дом Смышляева» — пройдёт в купеческом особняке XIX века по местам, связанным с именами Жмаевых, Смышляевых, Дягилевых, знакомцев Пушкина, Вигеля и Вяземского. Здесь в разные времена бывали люди, чьи имена известны каждому образованному человеку — Борис Пастернак, Михаил Осоргин, Владимир Маяковский, Вениамин Каверин, Вера Панова, Галина Уланова, Виктор Астафьев…

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 5 мая, 18:00

Здесь же в рамках лектория «Пермские встречи» состоится публичная лекция «На краю империи: от Тянь-Шаня до Памира» (6+) путешественника и профессионального фотографа Михаила Самарина. Фотохудожник расскажет о путешествии по восточной части Памирского тракта.

Где начинается Китай, кто такие дунгане, как живут в горах современные чабаны (пастухи) Киргизии, где предположительно покоятся мощи святого апостола Матфея, где и как живет мама 138 детей — это и многое другое посетители лекции узнают из рассказа путешественника.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 11 мая, 18:00

Дом-музей поэта-футуриста Василия Каменского приглашает пермяков на арт-субботник (6+). Главная задача этого субботника — восстановить арт-объекты из серии «Мой сосед — Василий Каменский».

На реставрацию арт-объектов, расположенных на территории музея, приедет художник, один из авторов экспозиции «Путь энтузиаста» Анатолий Чирцов. В программе арт-субботника: экскурсия по арт-объектам с картой «Сосед, найди меня», встреча с Анатолием Чирцовым и его мастер-класс по созданию мозаики из гальки.

Дом-музей Василия Каменского (с.Троица, ул.Советская,18), 7 мая, 12:00

Откроется персональная юбилейная выставка произведений Рустама Исмагилова (0+). Рустам Исмагилов — один из ведущих скульпторов Пермского края. Получивший профессию художника-прикладника, он свободно владеет любым материалом. Сейчас в его творческом багаже — десятки крупных авторских работ, выполненных в технике масляной живописи, в керамике, стекле и металле. По словам искусствоведов, главное, чем привлекает творчество Рустама, — смелая фантазия, рождающая совершенно неожиданные решения. Особенно это касается его металлических инсталляций, поражающих воображение «корявостью» материала и эффектом красивых, необыкновенно выразительных композиций, поднимающих самые разные темы, от мифологических до остросовременных.

Дом художника, с 5 мая

В Перми открывается выставочный проект ELEVATION (16+), включённый в основную программу Дягилевского фестиваля 2017 года. Вдохновляясь разносторонней деятельностью Сергея Дягилева, группа пермских художников во главе с живописцем Татьяной Нечеухиной создала яркий выставочный проект ELEVATION, объединивший творческие работы художников разных стилей, направлений и авторских приемов: живописцев, мастеров графики, дизайна, кино, фотографии, акционизма, абстрактной каллиграфии, в виде танца на холсте, и моделирования одежды.

В проекте приняли участие художники из Франции, Нидерландов, Великобритании и России.

Пермская арт-резиденция, с 12 мая

К Дню Победы пермяки будут смотреть кино бесплатно — в киноцентре «Премьер» проходит акция «Кино в дни Победы» (12+). Зрители увидят советские фильмы о войне и смогут попасть на российскую премьеру картины «Три дня до весны».

8 мая пермяки увидят картину Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «Катюша» (12+), признанную советской властью «вредной». Лишь после того, как моряки Балтийского и Северного флотов написали о картине положительный отзыв, режиссёру вернули право работать. Также 8 мая зрители увидят фильм «Помни имя своё» (16+), основанный на реальных событиях выжившей в Освенциме героини, которую сыграла Людмила Касаткина.

9 мая пермяки увидят «Двадцать дней без войны» (12+) Александра Германа — историю о фронтовом журналисте, которого отправляют в отпуск, в тыл в самый разгар войны. Также синематека покажет фильм Александра Тарковского «Иваново детство» (16+) как пример авторского кино в СССР.

8 и 9 мая пермякам будет представлена российская премьера «Три дня до весны» (12+) — картина Александра Касаткина, известного зрителям по работам «Москва, я люблю тебя» и «Слушая тишину». «Три дня до весны» — это фильм о событиях в Ленинграде в дни блокады. Сценарий написан в том числе по фактам «Блокадной книги» Даниила Гранина. В фильме снялись Евгений Сидихин, Кирилл Плетнёв, Елена Лотова.

Киноцентр «Премьер», 8, 9 мая, 12:00, 14:00

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