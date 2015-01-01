В Пермском крае создаётся совет медицинских старейшин

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Вчера, 3 мая, в Пермском медуниверситете состоялось первое заседание совета медицинских старейшин, который был создан общественной инициативой «Здравнадзор».

В его работе приняли участие руководители крупных медучреждений региона, региональных органов исполнительной власти, наиболее опытные специалисты, которые стали свидетелями всех преобразований, происходивших в медицине в последние годы, пережившие становление страховой медицины в пермском здравоохранении.

В будущем планируется, что совет старейшин будет собираться на постоянной основе.

Эксперты регионального отделения штаба ОНФ по проблемным вопросам договорились приглашать на встречи и круглые столы участников совета.

По словам Юрия Павлецова, в прошлом главного врача краевого госпиталя ветеранов войн и руководителя горздравотдела Перми, совет необходим, в первую очередь, для обмена опытом, в том числе и управленческим, между действующими и опытными коллегами и наставниками.

«Мнение коллег, отдавших всю свою сознательную профессиональную деятельность медицине, может быть важным не только при разработке и внедрении новых управленческих технологий в лечебных учреждениях, но и служить ориентиром в решении сложных повседневных задач для действующих руководителей», — считает председатель общественной инициативы Здравнадзор, член штаба ОНФ в Пермском крае Дмитрий Омутных.

Также предполагается, что совет медицинских старейшин станет площадкой, на которой будут обсуждаться существующие проблемы здравоохранения.

«Совет станет площадкой для экспертного обсуждения наиболее острых вопросов, в том числе проектов, планируемых к внедрению в регионе», — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Геннадий Сандырев.

«Новый компаньон»