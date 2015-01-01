Люди старшего возраста летом смогут приобщиться к стрит-арт культуре в музее PERMM

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В музее современного искусства PERMM открыта запись на участие в проекте «Общий двор» для людей старшего поколения (55+), где они смогут познакомиться с современными городскими арт-практиками стрит-арт, паблик-арт, лэнд-арт и т. д., а также создадут собственные объекты в городской среде.

Программа проекта включает пять занятий, на которых участники обсудят визуальный контекст Перми, обсудят, как существует искусство в городском пространстве, познакомятся с коммуникативным дизайном и художниками, работающими в разных технологиях создания уличных объектов.

После занятий участников ждёт интенсивная работа в группах с приглашёнными пермскими художниками. Вместе они придумают концепции уличных объектов для шести выбранных дворов и реализуют их при поддержке музея.

Проект завершится серией семейных творческих мастерских для жителей дворов, на которых они познакомятся с существующими объектами и смастерят свои. В результате будет создана карта арт-объектов.

Руководитель проекта Светлана Лучникова отмечает, что для россиян актуальна проблема узости зоны комфорта и равнодушного отношения к городской среде, поэтому создание арт-объектов станет ярким примером, который покажет горожанам, что среду вокруг себя можно сделать более комфортной и «живой» своими силами при помощи современных арт-технологий и недорогих материалов.

«Общий двор» — часть проекта по работе с людьми старшего поколения «Музей без возраста», который существует с 2014 года. Участие в проекте бесплатное. Запись открыта до 31 мая.

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