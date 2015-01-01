В Перми начался ремонт шоссе Космонавтов

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Фото: Константин Долгановский

Пермь уже второй год подряд принимает участие в федеральной программе «Безопасное и качественные дороги». Это позволяет городу сохранить набранные в прошлом году темпы дорожного ремонта. Уже стартовал ремонт первого объекта в рамках программы — шоссе Космонавтов от площади Центрального рынка до ул. Стахановской.

Площадь ремонта на участке шоссе Космонавтов от рынка до ул. Стахановской составит 38 тыс. кв. м. Здесь планируется замена дорожного покрытия, ремонт тротуара и пешеходных ограждений, обновление уличных светильников, нанесение дорожной разметки.

На данный момент проведены работы по фрезерованию асфальта на участке от ул. Плеханова до ул. Академика Вавилова. Работы ведёт ООО «ДСТ-Строй».

Этот объект стал первым в масштабном дорожном ремонте 2017 года. Планируется, что за 2016-2017 годы общая площадь отремонтированных дорог Перми составит 2 млн кв. м. В планах этого года — 27 дорожных объектов, из них 18 будут отремонтированы за счёт федерального финансирования. Также в этом году планируется отремонтировать участок шоссе Космонавтов в Индустриальном районе от дома №335 до улицы Дениса Давыдова, включая круговую развязку по ул. Оверятской.

Эти работы станут логичным продолжением прошлогодних ремонтов. Так, в 2016 году в рамках федерального финансирования был отремонтирован участок шоссе от ул. Архитектора Свиязева до ул. Оверятской, краевое министерство транспорта завершает работы по реконструкции участка от аэропорта Большое Савино до моста через Мулянку. Силами инвестора реконструируется развязка на пересечении с ул. Архитектора Свиязева. Таким образом, к концу года будет обеспечено нормативное состояние проезжей части шоссе на всем его протяжении.

«Администрация Перми последовательна в своих приоритетах. Уже три года подряд мы стараемся вложить побольше средств в развитие улично-дорожной сети нашего города, причём сумма существенно возрастает год от года, в чем нам серьёзно содействуют краевые и федеральные власти. Так, скажем, в 2016 году мы дополнительно направили на дорожные ремонты из бюджета города 382 млн руб., 407 нам выделило краевое правительство, и 350 — федеральное. Таким, образом, мы взяли хороший темп модернизации улично-дорожной сети», — подчёркивает глава Перми Дмитрий Самойлов.

Также в этом году масштабные работы развернутся на улице Героев Хасана, Северной дамбе, шоссе Космонавтов, улицах Промышленная, Спешилова и бульваре Гагарина, других важных для города объектах.

Источник — администрация Перми