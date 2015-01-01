Максим Решетников встретился с активом «Единой России» Верхнекамья

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Продолжаются встречи с активом партии Максима Решетникова — участника предварительного голосования «Единой России» по выбору кандидата в губернаторы Пермского края. Очередное мероприятие состоялось в Березниках во вторник, 2 мая

Участниками встречи стало порядка двухсот человек — это секретари местных и первичных отделений «Единой России» из шести территорий: Чердынского, Красновишерского, Соликамского, Усольского районов и городов Соликамск и Березники; главы муниципальных образований, депутаты Земских собраний и краевого Законодательного собрания от фракции «Единая Россия», члены правительства Пермского края.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Пермского края Вячеслав Григорьев напомнил о цели партийного мероприятия

«Предварительное голосование по выборам губернатора регулируются положением, согласно которому участники праймериз должны встретиться не менее чем с 50% руководителей первичных отделений партии. Сегодня мы проводим встречу с участником предварительного голосования — главой Пермского края Максимом Геннадьевичем Решетниковым».

Максим Решетников начал знакомство с партийным активом Верхнекамья с рассказа о себе: о семье, детстве и юности, учёбе и профессиональном пути. Обозначил, что собирается участвовать в выборах высшего должностного лица региона и оправдать доверие президента России Владимира Путина. Для этого ему надо заручиться поддержкой партийцев — ведь именно кандидатом от «Единой России» Максим Решетников планирует идти на выборы губернатора и победить в них.

«Единая Россия» — это «несущая конструкция» действующей власти в стране. Именно к вам идут люди при возникающих проблемах, а «на местах» работать ещё сложнее — и вы с этим достойно справляетесь. Высокие результаты выборов прошлого года для «партии большинства» подтверждают, что жители вам доверяют и ощущают реальную поддержку», — подчеркнул глава Прикамья.

Затем глава региона остановился на основных пунктах своей будущей предвыборной программы, в которую вошли вопросы здравоохранения и образования, строительства и ремонта дорог, газификации, благоустройства дворов и общественных территорий, улучшения работы сотовой связи и интернета.

«В этом году мы идём на рекорд по дорожному ремонту. Приведём в порядок более 500 км региональных и муниципальных дорог. Это свыше 330 объектов, — отметил Максим Решетников. — В приоритете — реконструкция и ремонт муниципальных, в том числе поселковых дорог. Большой объект дорожного ремонта этого сезона находится и в Верхнекамье. Начинаем реконструкцию трассы «Березники-Соликамск».

Максим Решетников подчеркнул, что работы в сфере дорожного строительства, благоустройства дворов, общественных мест, газификации и других важнейших объектов рассчитаны на долгосрочный период.

«На встречах с жителями, партийцами я формирую свою предвыборную программу, — пояснил глава региона. — Она состоит из простых и понятных каждому вопросов — наказов пермяков и жителей края. Подхожу к этому процессу крайне ответственно: не должно быть пустых обещаний. Стараюсь максимально открывать важную информацию для людей — для этого создан проект «Управляем вместе».

Вопросы от партийного актива касались насущных проблем жителей: здравоохранения, дорожного ремонта, привлечения молодых специалистов в школы. Так, партийцы из Чердынского района попросили содействия в строительстве нового детского сада в селе Рябинино и больницы в Чердыни. Глава региона сообщил, что к строительству этих объектов планируется приступить уже в этом году. Также Максим Решетников рассказал о ходе строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в новом березниковском микрорайоне «Любимов», мерах по привлечению и удержанию кадров на селе, ответил и на другие вопросы.

«Первая моя рабочая поездка в качестве главы Пермского края состоялась именно в Верхнекамье. Сегодня я ещё раз побывал в Березниках, встретился с жителями, посетил предприятия, и моё впечатление от здешних земель укрепилось — всё, что я увидел вызывает у меня гордость. Убеждён, что сегодня нет проблем в Пермском крае, которые нельзя решить. Вместе мы сможем справиться со всеми трудностями и заботами», — подытожил Максим Решетников.

Встречи Максима Решетникова с секретарями местных и первичных отделений «Единой России» продлятся до июня.

Евгений Дмитриев, руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Соликамского района:

— Впечатление от встречи очень позитивное. Максим Решетников хорошо осведомлён о проблемах Пермского края и Верхнекамья в частности. Видно, что он глубоко вникает в суть проблем, ищет системные решения и главное — не походит к делу формально. Уверен, что это достойный кандидат на пост высшего должностного лица Пермского края.

Перед началом встречи руководитель исполкома РИК партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев вручил благодарственные письма партийцам за добросовестный труд и высокие результаты на выборах в 2016 году.

Благодарственные письма были вручены:секретарю первичного отделения партии Березников Татьяне Кайгер, секретарю первичного отделения партии Соликамского района Вере Чуклиновой, секретарю первичного отделения партии Красновишерского района Елене Паршаковой, секретарю первичного отделения партии Усольского района Ольге Швецовой, секретарю первичного отделения партии Чердынского района Виктору Науменко, секретарю первичного отделения партии Соликамска Вячеславу Чугайнову.

Следующая встреча в рамках партийного праймериз Максима Решетникова с активом «Единой России» планируется в Коми-Пермяцком округе.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края