В Перми 4 мая пройдёт первая репетиция парада Победы

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В Перми на Октябрьской площади 4 мая с 19.00 до 23.00 состоится первая генеральная репетиция Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. На время репетиции будет изменено движение общественного транспорта.

Как сообщают в городском департаменте дорог и транспорта, на время проведения репетиций будет закрыто движение по улицам:

— Екатерининская от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева, без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;

— Луначарского от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева, без остановки движения по улицам Газеты Звезда и Куйбышева;

— Комсомольскому проспекту (чётная и нечётная сторона) от ул. Пушкина до ул. Ленина, без остановки движения по улицам Ленина и Пермская;

— Комсомольскому проспекту (чётная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской, без ограничения движения по пересекающим улицам Ленина, Советская и Петропавловская.

Автобусные маршруты №№3, 10, 14, 33, 68 будут следовать в объезд, маршруты №№7 и 41 в направлении центра будут следовать до остановки «улица Попова».

Напомним, праздничные мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине Победы, пройдут в этом году под слоганом «Победа всегда за нами!». Торжества начнутся 9 мая в 10.00 на Октябрьской площади. Для зрителей будет представлен театрализованный пролог, участниками которого станут около тысячи артистов, затем состоится Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади. Кроме того, в параде примут участие не менее 20 единиц военной техники.

Источник — администрация Перми