В Прикамье от укусов клещей пострадали 24 человека

На начало мая в медицинские организации края обратились 24 человека, пострадавших от укуса клещей. В лабораториях было исследовано 17 клещей, из них два обладали вирусом клещевого энцефалита.

Сейчас исследование клещей в Пермском крае ведётся в 15 лабораториях. Их список доступен на сайте Роспотребнадзора.

С целью профилактики КВЭ в 2017 году за счёт средств краевого бюджета закуплена противоклещевая вакцина в количестве 210 тыс. доз (план иммунизации на 2017 год составляет 253 тыс. 600 человек). На конец апреля против КВЭ сделали прививки 129 тыс. 801 человек (51,2% от плана), включая 53 тыс. детей.

В 2017 году запланировано проведение акарицидных обработок на 4 тыс. га, в том числе 700 га в оздоровительных учреждениях. При этом специалисты управления напоминают, что прививка является надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита.