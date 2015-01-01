Министерство образования разработает инструкцию по финансированию школ для родителей

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В правительстве Пермского края обсудили два вопроса в сфере образования.

Первый — привлечение молодых кадров в сферу образования, решить который министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина предложила с помощью новой программы поддержки сельских учителей. А вторым обсуждаемым вопросом стал анализ опроса родителей о том, сколько средств с них собирается в школах.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что сейчас острота проблемы привлечения молодёжи в образование снизилась, но ещё остались такие отрасли, как иностранные языки, начальные классы, математика, где наблюдается нехватка кадров. Пустующими остаются порядка 340 вакансий в регионе, особенно остро вопрос стоит в сельских школах.

Раиса Кассина отметила, что программой улучшения жилищных условий, которая предоставляет социальную выплату в размере 20% от средней стоимости жилья на оплату первоначального взноса ипотеки, с 2015 по 2016 год воспользовались 167 учителей, но в основном это были учителя, работающие в городских школах.

Чтобы решить проблему с кадрами в сельских школах, Кассина предложила предоставить соцвыплаты в том же размере на погашение первоначального взноса ипотеки в размере 20% сельским учителям до 35 лет, имеющим трудовой стаж не менее одного года и готовым работать в сельской местности пять лет.

Глава региона также отметил, что нужно синхронизировать эту программу с программой обеспечения жильём педагогов в сельской местности, по которой учителям до 35 лет с пятилетним стажем работы полагается выплата в размере 1 млн руб. на строительство или покупку жилья, но тоже при условии отработки в сельской школе в ближайшие пять лет.

Второй вопрос касался анализа внебюджетной деятельности школ. Министерство образования провело анонимный опрос родителей, чтобы выяснить, какие дополнительные взносы и в каком объёме они платят в школах.

«Когда собирают деньги на ремонт школы или охрану — это недопустимо. Но родители, безусловно, имеют право оплачивать услуги дополнительного образования или улучшения условий в классе», — отметил Максим Решетников.

Согласно докладу Раисы Кассиной, средства с родителей собирают добровольно и в основном на дополнительные образовательные услуги. Однако с каждого четвёртого родителя всё же собираются деньги на оплату дворников и с каждого десятого — на охрану. Больше половины родителей не получают отчёты о потраченных средствах.

«Поборы нужно исключить полностью», — считает Раиса Кассина.

Максим Решетников поручил Раисе Кассиной подготовить для родителей инструкцию о том, какие сферы учебной деятельности финансируются из бюджета и в каком объёме, а также список того, что может родителями дополнительно оплачиваться.

Также он пояснил, что механизм сбора средств в школах должен быть прозрачным, например, деньги должны поступать на счёт школы.

«Только прошу вас, не перегружайте учителей отчётностью, чтобы не готовить килограммы документов за каждый рубль. А также провести совещание с директорами образовательных учреждений и родительским комитетом, так как они все заинтересовано в прозрачности», — заявил глава региона.