Станция скорой помощи в Перми объявила девять аукционов на обслуживание «скорых»

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Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 2 мая, «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» объявила девять аукционов на предоставление автомобилей для нужд скорой медицинской помощи, в том числе специализированной скорой медицинской помощи для станций, работающих в центре Перми, на Гайве, Вышке-2, в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми.

Контракт с поставщиком будет заключен с 1 июля 2017 года по 1 декабря 2019 года. Начальная максимальная стоимость контракта составила 589 млн 135 тыс. 902,48 руб.

К автотранспорту установлены следующие требования: срок эксплуатации автомобилей на момент оказания услуг не должен превышать пять лет. Стоимость одного машино-часа проиндексирована по годам и составляет: в 2017 году — 303,00 руб., в 2018 — 317,17 руб., в 2019 — 331,24 руб. Итоги аукционов будут подведены 8 июня.

Напомним, последний конкурс на обслуживание «скорых» в Перми был объявлен в январе этого года. Тогда на торги было выставлено девять лотов — семь районных подстанций и две подстанции на Гайве и Вышке-2. Общая стоимость контракта составила почти 700 млн руб. Конкурс был признан несостоявшимся. Впоследствии другие конкурсы на оказание услуг по обслуживанию станций скорой помощи блокировались прокуратурой и Пермском УФАС. В частности, надзорные ведомства выявили со стороны заказчика нарушения ст. 24 и ст. 99 ФЗ-44 при заключении договора на предоставление услуг с единственным поставщиком без применения конкурентных способов закупки.

28 февраля Пермская городская станция скорой медицинской помощи заключила гражданско-правовой договор с ООО «МедАвтотранс» на 7 млн 97 тыс. руб. на обслуживание Центральной подстанции скорой медицинской помощи. Стоимость одного машино-часа составила 303 руб. Допсоглашение к основному договору было заключено 5 апреля и с ООО «Спецтранс» на сумму 4 млн 435 тыс. 920 руб. на обслуживание Кировской подстанции скорой медицинской помощи.

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