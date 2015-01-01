Директора ООО «АЗС-Комплект» осудят за невыплату зарплаты

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По информации генеральной прокуратуры РФ, в Прикамье перед судом предстанет директор крупной промышленной организации ООО «АЗС-Комплект» Андрей Курушин.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности).

В ходе проверки установлено, что на предприятии, осуществляющем поставку нефтегазового оборудования для АЗС и АГЗС и нефтебаз, имелась задолженность перед 10 сотрудниками по зарплате с октября 2014 по октябрь 2015 года в размере 1,2 млн руб.

Однако, несмотря на это работодатель расходовал средства, поступающие на счета организации на оплату налогов, хозяйственных нужд, коммунальных услуг.

Стоит отметить, что Курушин, его супруга, а также их знакомая, трудоустроенная на предприятии фиктивно, своевременно получали заработную плату.

Задолженность по заработной плате была выявлена прокуратурой ещё в мае 2014 года. Тогда предприятие задолжало 1 млн руб. 19 работникам. ООО «АЗС-Комплект и его директор были привлечены по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение) к штрафу 32 тыс. руб. Задолженность была погашена.





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