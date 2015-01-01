Константин Захаров подал заявку на конкурс главы Краснокамского района


Анастасия Кожевникова корреспондент
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Захаров
Фото: Константин Долгановский

Экс-зампред краевого правительства Константин Захаров сегодня направил документы в конкурсную комиссию по выборам главы Краснокамского района. Об этом сообщает «РБК-Пермь». По информации издания, Константин Захаров подтвердил своё участие в конкурсе.

Ранее земское собрание Краснокамского района приняло решение о продлении приёма заявок до 3 мая. Изначально желающие принять участие в конкурсе должны были предоставить документы в срок с 24 марта по 20 апреля этого года.

Выбор главы района будет осуществлять комиссия, которую возглавляет советник главы региона Анатолий Маховиков. 

На конкурс главы заявились ещё пять кандидатов: заместители главы района Антон Максимчук и Юрий Трухин, депутат Земского собрания района Юрий Ильюшенко, строители из посёлка Оверята Сергей Шилов и начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозников.

Напомним, сейчас главой района является Юрий Крестьянников. На выборы он заявку пока не подал.


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