В Октябрьском прокуратура добивается отставки замглавы местной администрации

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В Октябрьском прокуратура выявила нарушения в работе местной администрации при зачислении в кадровый резерв муниципальной службы лица, претендующего на должность главы поселения.

Установлено, что кандидатура одного из муниципальных служащих, заявившегося на должность главы Октябрьского городского поселения, не соответствовала установленным законодательством требованиям.

В частности, у кандидата не было представлено никаких сведений о наличии стажа муниципальной службы, при этом в срок службы ему был зачтён факт осуществления им предпринимательской деятельности.

Несмотря на это, с ним был заключен срочный трудовой договор и он был принят на должность заместителя главы администрации Октябрьского городского поселения по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству.

Прокурор обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением и потребовал признать действия администрации по назначению на муниципальную должность кандидата и включению в стаж муниципальной службы занятие им предпринимательской деятельностью незаконными. Материалы находятся на рассмотрении суда.

Источник — прокуратура Пермского края